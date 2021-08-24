Нью-Йорк, США, 24 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Присягу в качестве губернатора штата Нью-Йорк принесла Кэти Хокул, которая стала первой женщиной на этом посту. Об этом 24 августа сообщает газета The New York Times.

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Уточняется, что первая женщина — губернатор штата Нью-Йорк принесла клятву сразу после полуночи по времени восточного побережья США по истечении срока, установленного ее предшественником Эндрю Куомо для передачи дел перед уходом в отставку.

При этом Куомо находился на этой должности с 2010 года и ранее вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в первый раз за всю историю Военно-морских сил (ВМС) США командиром атомного американского авианосца стала женщина.