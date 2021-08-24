Кострома, 24 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Костромской квнщикДмитрий Степаненко записал видео на тему неудачного благоустройства Красных рядов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент шуточного видео

Юморист в образе персонажа Семёна Велосипедова шутит про «черную полосу» в Костроме, рисует мелом контур тела для «того, кто эту фигню натворил» и намекает на то что «рыба гниёт с головы».

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Напомним, ранее часть прохода памятника архитектуры 18 века заасфальтировали. Таким образом арендатор помещения под магазин попытался решить проблему с трещинами и выбоинами в проходе, на которые жаловались покупатели и горожане. Как пояснил журналистом директор балансодержателя объекта — ОГБУ «Наследие» СергейРевичев работы проводились без согласования со специалистами. Арендатору предписали устранить асфальт в течение двух месяцев и вымостить проход близкой по стилевому решению к остальному пространству плиткой.