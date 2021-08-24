Уфа, 24 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал поощрить победителей и призёров IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, защищающих честь региона. Об этом он сообщил на встрече с участниками региональной сборной команды.

Brungildakarlovna WorldSkills

«Победители получат по 100 тысяч рублей, а призёры чемпионата и преподаватели, подготовившие лучших участников, — по 50 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Сообщается, что честь республики в этом чемпионате будут защищать 280 человек, которые представят 102 специальности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится в Уфе с 25 по 29 августа.