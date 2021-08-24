Екатеринбург, 24 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Свердловской области отреставрировали три исторических здания в Верхотурье и Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

Све.рф Покровский монастырь в Верхотурье (Свердловская область)

В Верхотурье специалисты отремонтировали главный корпус Покровского монастыря. Религиозный комплекс основали в 1621 году, реставрацию главного корпуса вели с 2013 года. Также в городе восстановили «Общественное здание» XIX века, сильно пострадавшее от пожара в 1998 году.

В Екатеринбурге завершили двухлетние работы по реставрации «Дома актёра» (усадьба купца Степана Тупикова) — резиденции регионального отделения Союза театральных деятелей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют отреставрировать дом мещанина Фомина.