Москва, 24 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Почти 850 кв. метров недвижимости Москва временно предоставила Театру Эстрады в «Доме на набережной», сообщил 24 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

NVO Московский государственный театр эстрады

«Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал закрепление за театром на безвозмездной основе нежилого помещения площадью 846,3 квадратных метра, которое находится в доме № 2 по улице Серафимовича, в знаменитом «Доме на набережной» — там же, где располагается Театр Эстрады», — рассказал Ефимов.

Ранее с просьбой предоставить помещение для хранения декораций, костюмов и реквизита театр обратился в департамент городского имущества Москвы. Срок предоставления помещения — до 3 июля 2022 года.

В настоящее время в Театре Эстрады проводятся ремонтные работы. Их планируется завершить до конца 2022 года.