Сеул, 24 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. На автовыставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене (Германия) компания Kia представит подключаемый гибридный кроссовер Sportage PHEV и электромобиль Sportage EV6. Об этом сообщается на сайте Abnews.

Kia Kia Sportage PHEV

Кроссовер Sportage PHEV получит гибридную установку, включающую в себя бензиновый мотор 1.6 T-GDI и электромотор мощностью 91 л. с. Стоит отметить, что таким же «движком» оснащена модель Kia Sorento PHEV, премьера которой состоялась на европейском авторынке в начале нынешнего года.

Ёмкость батареи Sportage PHEV составляет 13,89 кВт-ч.

Кроме того, южнокорейская компания планирует показать в Мюнхене электрокар EV6. Максимальная мощность заднеприводной версии модели составит 170 л. с., а полноприводной — 585 «лошадей».

Sportage EV6 4×4 сможет разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составит 260 км/ч.

Ранее компания Kia представила спецверсию Soul EV Boardmasters Edition, разработанную на основе Soul EV. Автомобиль имеет 16-дюймовые колёсные диски, «обутые» в покрышки Maxxis Bighorn.

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