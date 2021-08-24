Красноярск, 24 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Осенью 2021 года стартуют прямые рейсы из Красноярска в Доминиканскую Республику. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Как пояснили в ведомстве, вылетающим из России туристам не нужно сдавать ПЦР-тесты. По прилёту в Доминикану выборочно проводятся дыхательные экспресс-тесты.

В управлении напомнили, что туристы, не привитые от коронавируса или переболевшие COVID-19 более шести месяцев назад, должны при возвращении из-за рубежа сделать ПЦР-тест в течение четырёх дней и загрузить результат на единый портал госуслуг.

Читайте также: Чартеры в Доминикану полетят из пяти городов России