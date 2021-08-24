Джакарта, 24 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии разрешило использовать вакцину Pfizer для детей в возрасте 12−17 лет, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Вакцину Pfizer можно вводить подросткам в возрасте 12−17 лет путем введения двух доз вакцины с интервалом 21 день.

Ранее Индонезия получила 1,56 млн доз вакцины Pfizer. Вакцину отправят в Джакарту, Богор, Депок, Тангеранг и Бекаси.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии продлили срок действия ограничений по коронавирусу на Яве и Бали до 30 августа 2021 года.