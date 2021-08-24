Москва, 24 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Жители РФ рискуют столкнуться с отсутствием на полках целого ряда товарных групп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя то, что за ценами, которые устанавливают торговые сети, будет приглядывать федеральная антимонопольная служба.

ИА REGNUM Цены

«Тут опасным становится принцип: «Главное в следственных действиях — это не выйти на самих себя», — пошутил Ордов. — Сети создают вертикально интегрированные холдинги, где контролируют всю цепочку ценности и имеют возможность ею управлять, поэтому полка не становится главным фактором необходимого контроля и ограничений. Возможно, выяснится монополизм агропроизводителей, что может породить вопросы к самой ФАС. Из возможных негативных последствий мы можем столкнуться с отсутствием ряда групп товаров на полках вообще. В процессе объективного повышения цен не очень понятно, как осуществлять ценообразование, если у вас несколько партий схожего товара или одного и того же, но по разным ценам, а также масса других технически договорных проблем, которые решить оперативно крупным торговым сетям не получится».

В итоге, как полагает Ордов, можно получить то, что в настоящее время наблюдается на рынке строительной продукции, когда «некоторые строительные материалы невозможно приобрести ни по какой цене в разумные сроки».

«Поэтому ФАС не даст нам возможность решить проблему роста цен на продукты питания», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всплеск инфляции вылился на продуктовый рынок.