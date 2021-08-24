Чертковский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ростовской области директор дома культуры Маньковского сельского поселения оставил подростков без зарплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что четверо подростков были трудоустроены в муниципальное бюджетное учреждение культуры на время летних каникул. Однако при увольнении рассчитаться с ними забыли. В настоящее время юные работники получили заработанные деньги.

Руководитель дома культуры за нарушение трудового законодательства оштрафован на 10 тыс. рублей.