Саратов, 24 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Саратовской области привито против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 24 августа 613 199 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За сутки прививку получили 4719 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 536 415 человек, в том числе за сутки — 6353 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее количество заражений коронавирусом за 23 августа выявили в Саратове — 95 случаев, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители в возрасте от 30 до 39 лет — 58 человек, 41 — в возрасте до 20 лет.

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