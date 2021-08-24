Пермь, 24 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Перми начат набор детей старше семи лет в секцию следж-хоккея. Она заработает с 1 сентября. Занятия будут бесплатными, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Следж-хоккей

Детская секция следж-хоккея станет первой в регионе секцией этого вида спорта в регионе. В тренировочном процессе смогут принять участие ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, ампутациями, детским церебральным параличом.

Лед в спорткомплексе им. Сухарева на безвозмездной основе предоставит Центр спортивной подготовки. Центр адаптивного спорта взял на себя оплату работы тренера, а Федерация хоккея обеспечит юных следж-хоккеистов экипировкой. Необходимое для катания оборудование — специальные сани уже закуплены на средства Фонда президентских грантов.

«Между всеми заинтересованными сторонами выстроена дорожная карта по реализации и внедрению следж-хоккея в структуру спорта региона», — говорится в сообщении.

Следж-хоккей — аналог хоккея с шайбой, адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Вид спорта включен в программу зимних Параолимпийских игр.