Махачкала, 24 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Дагестан потерял с начала 2021 года почти две тысячи жителей за счет уезжающих из республики. Такие данные привел Дагстат по итогам первого полугодия.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Так, за шесть месяцев 2020 года из республики выехало 17 036 человек, а въехало 16 133 новых жителей. Показатель миграционной убыли составил 903 человека.

В аналогичном периоде 2021 года число выехавших увеличилось до 20 902 человек, а прибывших — всего до 18 012. Таким образом, миграционная убыль составила 2890 человек. По сравнению с прошлогодним показателем убыль в 2021 году выросла втрое.

Напомним, Дагестан — самый многонаселенный субъект Северо-Кавказского федерального округе. По данным статистики на 1 января 2021 года, в нем проживали 3 133 303 человека.