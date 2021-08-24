Улан-Удэ, 24 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 1 сентября запретят розничную продажу алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как отмечается, согласно региональному законодательству, в республике не допускается розничная продажа спиртного в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города и Дня знаний. Нарушителям грозит штраф до 40 тыс. для должностных лиц и до 300 тыс. для юрлиц.

«Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания», — отметили в мэрии.

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