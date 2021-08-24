Кемерово, 24 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд Кемеровской области 30 сентября 2021 года планирует рассмотреть иск Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Шахта Есаульская», от которого требуют компенсировать ущерб, причинённый почве, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от управления был подан 12 августа 2021 года. Дело приняла судья Аникина. Сумма иска — 3 094 000 рублей. Речь идёт «о взыскании суммы ущерба, причинённого почве».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в июле 2011 года для добычи угля и антрацита. Уставный капитал компании составляет 459 млн рублей. Управляет активом ООО «Распадская угольная компания». Единственный владелец — ОАО «Объединённая угольная компания «Южкузбассуголь», которое входит в группу «Евраз».

По итогам 2020 года ООО «Шахта Есаульская» указало чистую прибыль в размере 368,49 млн рублей против 129,493 млн рублей годом ранее.