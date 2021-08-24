Москва, 24 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Птицеводческие заводы и фермы получат государственную поддержку, сообщает 24 августа сайт правительства России.

(сс) Idella Maeland Курица

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит птицеводческим предприятиям нарастить сырьевую базу и далее развивать производство мяса птицы и инкубационного яйца.

«Речь идёт о возмещении части прямых затрат на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала для отечественных птицеводов», — рассказали в правительстве.

Данный механизм, уточняется в сообщении, позволит единоразово получить средства федерального бюджета на развитие предприятий. Ранее данный инструмент был доступен для создания или модернизации плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм. Теперь им смогут воспользоваться и птицеводы.

Государство может компенсировать до 20% стоимости объекта.