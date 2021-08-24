Москва, 24 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Не желают менять ни место работы, ни сферу деятельности 60% жителей России. Хотят сменить работу и сферу деятельности 18%, только место работы — 12% опрошенных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Антон Афанасьев ИА REGNUM За работой

Нравится их работа 86% граждан, в том числе 34% очень нравится. Не любят свою работу 13%. Результат работы приносит не только зарплату, но и моральное удовлетворение 78% опрошенных, недовольны 20%.

Считают, что становятся более профессиональными на работе 67%, думают иначе 30%. Гордятся своей работой 89% респондентов, не испытывают гордости за нее 10%.

Опрос по телефону проведен 10 июня 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, менять место работы следует по обстоятельствам, не привязываясь к конкретным срокам, считают 53% жителей России.

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, как часто можно менять работу