Свободный, Амурская область, 24 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Две несовершеннолетние жительницы города Свободный в Амурской области пытались разгромить памятник на территории мемориала, посвящённого победе в Великой Отечественной войне. Подростки задержаны, пишет ИА «Порт Амур».

Памятник погибшим

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Девушки разбрасывали разложенные возле мемориала венки и били памятник. Объяснить причину своего поведения подростки не смогли, но уточнили, что употребляли спиртные напитки.

«Согласно действующему законодательству, осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — пояснили в УМВД региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на площади Воинской Славы в селе Сунтар в Якутии неизвестные разбили все фонари. Погром произошёл ночью.