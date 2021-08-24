Челябинск, 24 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинске окончено расследование в отношении троих бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kiwiev Коррупция

Следователи считают, что в 2020 году эти граждане получили от одного из бизнесменов, занимавшихся ритуальными услугами, более 30 тыс. рублей. А взамен они обязались предоставлять ему сведения об умерших гражданах.

Преступления были выявлены коллегами этих сотрудников из областного управления собственной безопасности. Уголовные дела отправлены в суд.