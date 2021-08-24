Пенза, 24 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи совместно с врачами акушерами-гинекологами перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко третью неделю ведут борьбу за жизнь беременной женщины, сообщил накануне региональный минздрав.

Беременная

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Со слов заведующей инфекционным боксированным отделением № 7 Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Марины Пьяновой, беременная жительница Пензенской области поступила в отделение на сроке в 21 неделю. У женщины выявлена коронавирусная инфекция с развитием тотальной вирусной пневмонией с 95% поражением легких, которая быстро осложнилась тяжелой дыхательной недостаточностью.

Будущая мама уже пять дней находится на искусственной вентиляции легких и трое суток на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Врачи пока не дают никаких прогнозов, отмечая лишь, что перенесенный во время беременности COVID-19 несет весомые риски для ребенка.

Медики настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса родственникам беременных женщин, а также тем, кто только планирует беременность.

Как сообщало ИА REGNUM, медики в разных странах мира, включая Россию, получили достаточно информации о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременность, чтобы исключить её из списка противопоказаний.

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