Матвеевский район, Оренбургская область, 24 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Матвеевского района полиция охраняет обнаруженный снаряд в ожидании сапёров, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Снаряд

Боеприпас найден в пяти километрах от села Пролетаровка. «На поверхности земли обнаружен предмет, конструктивно похожий на артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров со следами коррозии», — сказали в полиции. Потенциально опасное место оцеплено.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении мины Тюменской области. Житель поселка Голышманово наткнулся на боеприпас при проведении земляных работ во дворе дома.