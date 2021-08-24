Минск, , 10:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной независимости. Текст послания главы государства опубликован на сайте белорусского лидера 24 августа.

Выступление Александра Лукашенко на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии President.gov.by

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«Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности», — отметил Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что «в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация», «присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность» помогут двум странам «сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества».

Президент Белоруссии пожелал в этот праздничный день всем жителям Украины мира, успехов и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.

Напомним, ранее от имени США с Днём независимости Украины народ страны поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.