Минск, 24 августа 2021, 10:40 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной независимости. Текст послания главы государства опубликован на сайте белорусского лидера 24 августа.
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Глава государства выразил уверенность, что «в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация», «присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность» помогут двум странам «сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества».
Президент Белоруссии пожелал в этот праздничный день всем жителям Украины мира, успехов и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.
Напомним, ранее от имени США с Днём независимости Украины народ страны поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.