Самара, 24 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. 17-летний молодой человек врезался на автомобиле в гараж в Самаре. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гаражи

Сообщается, что рано утром 23 августа в Самаре молодой человек 2004 года рождения ехал на автомашине «Mercedes» по ул. Снежная. При этом он не имел права управления автотранспортным средством.

По предварительным сведениям, в какой-то момент несовершеннолетний врезался в металлический гараж. В результате этого дорожно-транспортного происшествия получили травмы два человека, которые ехали в этом автомобиле.

«Молодому человеку 1999 года рождения было назначено амбулаторное лечение, несовершеннолетнего 2007 года рождения госпитализировали. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении молодого человека составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области два человека пострадали в ДТП на трассе.