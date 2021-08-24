Медведевский район, Марий Эл, 24 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Площадь активного горения в лесах Марий Эл по состоянию на утро 24 августа сократилась до 27 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар

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Основные работы по предотвращению распространения пожара ведутся на шести участках — три участка защиты поселков Сосновый бор, Студенка и Шап, а также районы озер Мартын и Чуркан и реки Чернушка.

24 августа на пожарах будут работать три борта авиации. За предстоящие дни четыре вертолета произвели 341 сброс воды общим объемом 1023 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась — из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 0:00 мск 24 августа, на землях лесного фона республики действуют два пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 2542 гектара.

Накануне активная площадь горения составляла 54 гектара.

На территории республики продолжает действовать режим ЧС. Приостановлено движение на автодороге «Вятка» с 41 по 83 км. Протяженность пути объезда составляет около 90 км.

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