Калуга, 24 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Калуге все службы работают в особом режиме, в целом город готов к завершению празднования своего 650-летнего юбилея. Об этом заявил 24 августа городской голова Калуги Дмитрий Денисов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Эмблема 650 -летнего юбилея Калуги

«В эти выходные будет апогей! 27 августа — открытие Дворца спорта и торжественное мероприятие у его здания. 28 августа начнется с традиционного ночного велопробега. Далее — в 09:30 старт Космического марафона. Уже три тысячи зарегистрировались, но места еще остались. В финале празднований запланирован свето-музыкальный фейерверк на площади Старый Торг», — отметил Дмитрий Денисов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил руководителя Калуги за образцовую подготовку к празднованию юбилея: «Уверен, что все организовано надлежащим образом. Прошу, чтобы все службы — и городское хозяйство, и сфера обслуживания, и УВД, и МЧС, и другие — очень ответственно подошли к организации и проведению празднования юбилея Калуги. Призываю всех быть максимально собранными!» — отметил Владислав Шапша. Глава региона обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всех санитарных норм во время проведения праздничных мероприятий.