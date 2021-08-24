Красноярск, 24 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Слова советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего жалующихся на задымленность в Красноярске людей «плаксивым сбродом», проверит прокуратура Октябрьского района города. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по статье 5.61 КОАП РФ («Оскорбление» — ред). Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района», — сказали в пресс-службе.

Также там добавили, что в настоящее время решение о наличии признаков состава правонарушения не принято.

Отметим, ранее Агафонов на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал жителей Красноярска, которые негативно отреагировали на пост фигуриста Алексея Ягудина в соцсети Instagram, где спортсмен написал, что он не заметил в городе смога от лесных пожаров в Якутии.

Позднее пост руководителя администрации Красноярского края исчез из соцсети, однако Агафонов в интервью «Говорит Москва» заявил, что это сделала администрация Facebook из-за того, что на запись поступило большое число жалоб пользователей.