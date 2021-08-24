Москва, 24 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. У властей РФ появилась иллюзия возможности сдержать цены на продукты питания путем ограничения торговых наценок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя планы ФАС отслеживать ценовую политику торговых сетей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

«Неожиданно неприятный всплеск инфляции вылился на продуктовый рынок, особенно это стало проблемой для малообеспеченных граждан, так как рост цен коснулся группы социальных товаров, — сказал Ордов. — Возникла иллюзия возможности сдержать цены путем ограничения торговых наценок. В целом от этого пользы будет столько же, сколько и вреда, так как единый подход для всей нашей огромной страны установить не получится даже для очень ограниченного ассортимента продукции. Но в краткосрочной перспективе положительный эффект более чем возможен. Особенно когда сети начнут «показывать пальцем» на тех, кто действительно необоснованно завышает цены в цепочке поставщиков товаров и услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, как ФАС получили больше возможностей «закрутить гайки».