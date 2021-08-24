Симферополь, 24 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Подпольная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Красноперекопском районе Республики Крым сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Об этом сообщило ведомство 24 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации управления ФСБ, подпольная лаборатория была организована прямо в одном из домовладений, ее создали двое безработных и уже имеющих судимости жителей Севастополя. Наркотики сбывали местным жителям посредством закладок. При обысках на месте действия нарколаборатории правоохранители изъяли более 450 грамм сильнодействующего синтетического наркотика, 150 литров наркосодеражащей жидкости, а также лабораторную посуду, миксеры, печи, весы, упаковочный материал, реагенты, прекурсоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств, санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.