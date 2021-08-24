Красносулинский район, Ростовская область, 24 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Прокуратурой Ростовской области проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в притоке реки Кундрючья. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

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«Организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — уточнили в донской прокуратуре.

ИА REGNUM сообщало, что очередной массовый мор рыбы произошёл в Красносулинском районе. Инцидент мог случиться из-за сброса сточных вод с очистных сооружений канализации, эксплуатируемых Гуково-Зверевским филиалом регионального управления развития систем водоснабжения.