Кызыл, 24 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Туве в течение месяца планируют завершить прививочную кампанию против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по состоянию на 24 августа первым компонентом привито более 97,5 тыс. человек.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Завершили вакцинацию 75,7 тыс. жителей, что составило почти 61% от плана.

«План вакцинации на сентябрь составляет 124 290 человек, что составляет 60% от общего числа жителей региона, необходимого для создания национального иммунного барьера», — отметили в правительстве.

К настоящему времени план перевыполнен в трёх районах — Монгун-Тайгинском, Чаа-Хольском и Овюрском. В числе отстающих оказались Тере-Хольский, Кызылский районы и город Кызыл.