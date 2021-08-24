Чусовой, Пермский край, 24 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Чусовом Пермского края произошел смертельный несчастный случай с работником МУП «Горводоканал», сообщает региональная Госинспекция труда.

padonak39 Канализационный коллектор

По данным ведомства, слесарь предприятия погиб 20 августа при выполнении работ по промывке канализационного коллектора. Начато расследование несчастного случая.

«По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы», — говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Пермском крае.