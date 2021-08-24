Ереван, 24 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Армения потеряла 3773 военнослужащих за время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил 24 августа в парламенте, представляя новый состав правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

«В результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3773 человек», — сказал Пашинян.

Он добавил, что судьба ещё 243 военных неизвестна, кроме того, не все пленные вернулись на родину. Правительство в такой чрезвычайной ситуации представляет новую программу.

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