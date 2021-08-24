Хабаровск, 24 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь трёхлетнего мальчика. Его пытался задушить отец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Frencisko Osorio Плачущий ребёнок

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Следствие предполагает, что мужчина путался убить сына, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мальчика спас его дедушка. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, ему была оказана медицинская помощь.

Отцу мальчика предъявили обвинения по статье 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа житель Татарии пытался задушить 16-летнюю девушку. Подростка спасли её друзья.