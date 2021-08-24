Ярославль, 24 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Осенью 2021 года мэрия Ярославля потратит на текущий ремонт дорог 50 млн рублей. Об этом на общегородском совещании 24 августа рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Ремонт дороги

Подрядчик пока не выбран, новый контракт власти планируют заключить в начале сентября.

Помимо Октябрьского моста, в мэрии обещают отремонтировать перекрестки Ленинградского проспекта с улицами Большая Норская и Панина, а также с проспектом Дзержинского. Будет отремонтирован путепровод на проспекте Октября около Моторного завода, улица Александра Невского, участок Московского проспекта в районе железнодорожного вокзала. Полностью отремонтируют улицу Красный съезд: там планируется замена бортового камня, ремонт тротуаров и замена асфальта.

Также обновят проезд под путепроводом через железнодорожные пути в районе станции «Молот» — эта дорога соединяет проспект Дзержинского и улицу Осташинскую.

По словам директора ДГХ, также отремонтируют улицу Волгоградскую, участок улицы Карла Либкнехта от улицы Добрынина до улицы Жукова, проезд от улицы Колышкина до улицы Главной, улицы Жукова, Сосновая, проезд от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина.