Кубинка, Московская область, 24 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» состоялась премьера нового бронированного автомобиля на базе шасси «КамАЗ 5350». Об этом сообщается на сайте «Военное дело».

«Военное дело» Бронеавтомобиль на базе «КамАЗ 5350»

Новинка имеет три колесные оси. Крутящий момент от двигателя передаётся на все шесть колёс. Согласно техническим характеристикам модели, снаряженная максимальная масса бронированной машины не превышает 14 370 кг.

В качестве силового агрегата у представленного броневика стоит двигатель «КАМАЗ-740.30−260».

Международный военно-технический форум «Армия-2021», на котором была представлена новинка, начался 22 августа и будет длится до 28 августа нынешнего года. Данный форум является одной из ведущих выставок вооружения, военной и спецтехники.

Ранее холдинг «Росэлектроника» (принадлежит госкорпорации «Ростех») провёл премьеру переносной станции скрытного противодействия беспилотникам под названием «Защита». Система переносится в нескольких чемоданчиках и разворачивается в боевое положение за полчаса.

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