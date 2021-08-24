Абакан, 24 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии потушили 1368 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 24 августа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, почти 30% возгораний — это палы травы и степные пожары.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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Ещё треть пожаров связана с тушением мусора, остальное приходится на жилой сектор.

В управлении пояснили, что с приходом первых холодов в Хакасии регистрируется рост числа возгораний. Это связано с неправильным использованием печей и электрооборудования. Самая частая причина пожаров — неосторожное обращение с огнём.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кинельском районе Самарской области загорелся камыш.

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