Киев, , 10:28 — REGNUM Факт того, что министр иностранных дел Франции и глава минобороны Великобритании не приехали на саммит «Крымская платформа» в Киев, является «плохим сигналом» для украинских властей и президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение 23 августа высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Как оказалось, глава МИД Франции не приехал в итоге на «Крымскую платформу», а Великобритания (казалось, ключевой куратор команды Зеленского на Западе) вместо министра обороны прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америки», — говорится в сообщении украинского народного избранника.

При этом он указал, что предположение о том, что указанные министр западных стран не приехали на саммит из-за обострения ситуации в Афганистане, не является в данном случае корректным, так как вопрос о Крыме является одним из первоочередных.

«Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», — добавил Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев написал в своей статье, что при сохранении на Украине того политического курса, которому она следовала в течение 30 лет независимости, страну ожидает распад.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.