Киев, 24 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Замена ряда представителей ведущих стран Запада на так называемом саммите «Крымской платформы», инициированном Украиной, является плохим знаком для Киева. В этом уверен депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Читайте также: «Вонючий выхлоп вранья и русофобии»: Аксёнов о «Крымской платформе»

Политик обратил внимание на то, что на саммит не приехал глава МИД Франции, вместо которого прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер. Более того, Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», «прислала девушку, занимающую должность, которая по-русски масштабно звучит как министр по делам Европы и Америк», но фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства.

Также отсылки к «афганскому форс-мажору, заставившего поменять планы», в данном случае не работают, уверен парламентарий.

«Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочерёдных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», — подчеркнул он в сообщении в Facebook.

Ранее в сюжете: «Вонючий выхлоп вранья и русофобии»: Аксёнов о «Крымской платформе»

"Всё это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что «вонючий выхлоп вранья и русофобии» в информационном пространстве — это единственный возможный результат проведения так называемой «Крымской платформы».