Джакарта, 24 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Тектоническое землетрясение потрясло портовый город Индонезии Сиболга, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение имело магнитуду 4,9.

Эпицентр землетрясения находился в море в 38 км от города Сиболга. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км.

Жителей призвали сохранять спокойствие и следовать официальной информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия находится в районе мощного тектонического разлома.