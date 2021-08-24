Москва, 24 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В России антимонопольщики получили больше возможностей для «закручивания гаек». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя информацию о том, что российские торговые сети будут информировать ФАС о своих ценах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«С 2019 года на российском рынке ретейла произошла существенная консолидация, которая привела к росту доли крупной сетевой торговли, возможно, выше заявленного Минпромторгом РФ 35−40% соответствующего российского рынка, — сказал Ордов. — Кризис 2020 года серьезно сказался на финансовом состоянии крупных сетевых магазинов, заставив закрыть или избавиться от значительной части торговых точек, хотя основными пострадавшими стали не сетевые магазины. Только в этом 2021 году мы узнали о покупке «Магнитом» сети «Дикси», а «Лента» поглощает «Billa».

Всё это, по словам Ордова, с одной стороны, снижает конкуренцию, но зато дает больше возможностей ФАС «закручивать гайки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, розничные цены в России по итогам года в среднем могут подскочить на 20% и выше.