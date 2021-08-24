Баку, , 10:23 — REGNUM В школах Азербайджана для девятиклассников ввели образовательный курс «История победы» о войне в Нагорном Карабахе 2020 года. Об этом говорится в приказе министра образования республики Эмина Амруллаева об утверждении учебных планов на 2021 — 2022 учебный год.

Нагорный Карабах Sputnik Mania

Согласно документу, на новый курс будет отводится один час внеклассных занятий. Его будут проводить во всех образовательных учреждениях. Независимо от того, на каком языке проходит обучение в школе, занятия о войне в Нагорном Карабахе необходимо проводить на азербайджанском языке.

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. Официальный статус Арцаха остался не определён.

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