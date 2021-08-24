В школах Азербайджана ввели курс истории о войне в Нагорном Карабахе
Баку, 24 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В школах Азербайджана для девятиклассников ввели образовательный курс «История победы» о войне в Нагорном Карабахе 2020 года. Об этом говорится в приказе министра образования республики Эмина Амруллаева об утверждении учебных планов на 2021 — 2022 учебный год.
Согласно документу, на новый курс будет отводится один час внеклассных занятий. Его будут проводить во всех образовательных учреждениях. Независимо от того, на каком языке проходит обучение в школе, занятия о войне в Нагорном Карабахе необходимо проводить на азербайджанском языке.
Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. Официальный статус Арцаха остался не определён.