Мордовия предложит изменения в законодательство для предотвращения пожаров
Саранск, 24 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения для совершенствования федерального законодательства об уборке валежника на заповедных территориях. Об этом сообщил врио главы республики Артем Здунов.
По его словам, именно валежник становится причиной возгораний на территориях заповедников.
«Но сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях, согласно которому нуждающиеся в лесовосстановлении земли должны быть оставлены на естественное заращивание. Мы будем обращаться в федеральный центр с этим вопросом», — цитирует руководителя республикиТАСС.
Здунов констатировал, что с 2010 года, когда был крупнейший пожар в заповеднике имени Петра Смидовича, возгорания тем же путем происходили неоднократно.
«И это будет постоянно, есть и человеческий фактор, и природный, эту угрозу надо устранить», — заключил врио главы республики. Он добавил, что сейчас на борьбу с пожаром в заповеднике стянута авиация, тяжелая техника, в ликвидации пожара участвуют около 1,5 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим говорил, что горит та часть леса, которая сгорела в 2010 году, она представляет из себя сушняк.
Поэтапно из-за пожара был введен режим ЧС в Темниковском районе, затем — в Ельниковском районах Мордовии. Аналогичный режим действует на территории ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Саров в Нижегородской области.
Накануне правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в Мордовском государственном природном заповеднике.
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