Саранск, 24 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения для совершенствования федерального законодательства об уборке валежника на заповедных территориях. Об этом сообщил врио главы республики Артем Здунов.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Пожарный поезд

По его словам, именно валежник становится причиной возгораний на территориях заповедников.

«Но сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях, согласно которому нуждающиеся в лесовосстановлении земли должны быть оставлены на естественное заращивание. Мы будем обращаться в федеральный центр с этим вопросом», — цитирует руководителя республикиТАСС.

Здунов констатировал, что с 2010 года, когда был крупнейший пожар в заповеднике имени Петра Смидовича, возгорания тем же путем происходили неоднократно.

«И это будет постоянно, есть и человеческий фактор, и природный, эту угрозу надо устранить», — заключил врио главы республики. Он добавил, что сейчас на борьбу с пожаром в заповеднике стянута авиация, тяжелая техника, в ликвидации пожара участвуют около 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим говорил, что горит та часть леса, которая сгорела в 2010 году, она представляет из себя сушняк.

Поэтапно из-за пожара был введен режим ЧС в Темниковском районе, затем — в Ельниковском районах Мордовии. Аналогичный режим действует на территории ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Саров в Нижегородской области.

Накануне правительственная комиссия ввела режим межрегиональной чрезвычайной ситуации в Нижегородской области и Мордовии в связи с лесными пожарами в Мордовском государственном природном заповеднике.

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