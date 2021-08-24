Екатеринбург, 24 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось за минувшие сутки справиться с девятью лесными пожарами, сообщили в региональном департаменте информполитики.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

По информации на утро 24 августа, сейчас в области идут 42 природных пожара, 20 из них уже локализованы. «Угрозы населению и постройкам нет», — уточняют в ведомстве.

Крупный пожар под Екатеринбургом рядом с садовым товариществом «Мирный» потушить так и не удалось. Пожарные продолжают возводить минерализованные полосы для борьбы с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом горит лес на площади 760 гектаров.

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