Москва, , 12:06 — REGNUM Региональные спортивные общественные организации Республики Крым и Севастополя смогут получать государственную аккредитацию без запроса документов у общероссийских спортивных федераций. Соответствующий проект приказа подготовлен Министерством спорта России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минспорта в ответ на запрос.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Минспортом России подготовлен проект приказа с изменениями Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций, которые позволят региональным общественным организациям города Севастополя и Республики Крым получать государственную аккредитацию без запроса документов у соответствующих общероссийских спортивных федераций, на которые международными федерациями наложены ограничительные меры (санкции), принятые в отношении региональных спортивных организаций на территориях города Севастополя и Республики Крым», — говорится в ответе, направленном ИА REGNUM департаментом государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ.

Как уточнили в министерстве, утверждение документа позволит региональным общественным организациям в полной мере взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта. На данном этапе проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и направлен в аналитический центр при Правительстве Российской Федерации на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины».

В департаменте также уточнили, что действующим порядком включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий предусмотрено участие в межрегиональных соревнованиях по командным игровым видам спорта спортсменов города Севастополя и Республики Крым. В соответствии со внесенными изменениями в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, крымским спортсменам также полноценно присваиваются разряды, подаются представления на присвоение спортивных званий по итогам спортивных соревнований, в которых принимали участие спортсмены города Севастополя и Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, для жителей Крымского полуострова по-прежнему остаётся недоступным многое из того, что доступно жителям других российских регионов. Помимо отсутствия филиалов крупных российских банков с госучастием или «отдельных» тарифов у мобильных операторов, футбольные клубы Крыма и Севастополя, например, не могут принимать участие в общероссийских чемпионатах и кубках, а крымские спортивные команды не принимают в спортивные федерации.