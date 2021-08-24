Пермь, 24 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Перми местный житель, занимающий руководящую должность в крупной нефтеперерабатывающей организации и имеющий средний ежемесячный доход в размере 1 млн рублей, игнорировал отцовские обязанности по содержанию девятилетней дочери и не платил алименты. Накопившийся долг составил более 1,120 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Прикамью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Дело о взыскании с 44-летнего мужчины задолженности находится в службе судебных приставов-исполнителей с 2020 года. Несмотря на обращение взыскания на его заработок, ежемесячные удержания производились нерегулярно, что стало основанием для проверки бухгалтерии организации.

Приставы выяснили, что должник владеет недвижимостью в Перми, Краснодаре и Москве и наложили запрет на совершение регистрационных действий с данными квартирами, нежилыми помещениями и земельными участками. Кроме того, должнику ограничили выезд за границу.

«Принятые меры простимулировали мужчину полностью погасить задолженность. Право ребенка на достойное содержание восстановлено», — сообщает УФССП по Пермскому краю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с поезда пермяка, который задолжал на содержание своего ребенка алименты в размере более 1,5 млн рублей.