Калининский район, Саратовская область, 24 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В селах Первомайское и Новая Ивановка Калининского района Саратовской области владельцам свинопоголовья, изъятого при ликвидации очага африканской чумы, возместили ущерб, сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Uv.volganet.ru Осторожно! Чума свиней!

Путем перечисления на личные банковские счета сельчан поступили из областного бюджета 1,1 млн рублей. Расчет произвели взяв за основу данные Саратовстата о стоимости свиней на момент их изъятия. Размер выплаты зависил от веса изъятых животных, который определялся независимой комиссией путем взвешивания свиней в присутствии владельцев, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, 10 апреля на территории села Узморье Энгельсского района Саратовской области были обнаружены останки поросенка, зараженного африканской чумой.

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