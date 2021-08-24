Уфа, 24 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. 1 млн 727 тысяч тонн зерновых намолотили в Башкирии, несмотря на засуху. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Government.ru Комбайн

По его словам, в восьми муниципалитетах региона аграрии обмолотили свыше 90% площадей зерновых и зернобобовых культур. Началась уборка масличных культур (рапса, горчицы и льна). Хабиров отметил, что в руководство Башкирии придается особое значение технической оснащенности республиканских сельскохозяйственных предприятий.

«На этот сезон для обмолота сельскохозяйственных культур аграрии подготовили 3900 зерноуборочных комбайнов. Парк зерноуборочных комбайнов за последние 3 года увеличился на 230 единиц. За счет этого нагрузка по республике снизилась до 430 га на комбайн», — сообщил он, добавив, что в 2021 году аграрии региона закупили 142 зерноуборочных комбайна. До конца года они намерены приобрести ещё сто комбайнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на всей территории Башкирии намерены ввести режим ЧС из-за засухи.