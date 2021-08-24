Варшава, 24 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В ночь с 23 на 24 августа в центре Варшавы голый мужчина начал прыгать на припаркованных автомобилях и пытался разбить в них стекла. Жители близлежащих домов вызвали полицию — он был задержан. Об этом журналистам Onet. pl сообщил пресс-секретарь местной полиции Роберт Конюши.

Арест

«В 02:30 в полицию поступил вызов о том, что голый мужчина бьет припаркованные автомобили. Приехавшие на место полицейские обнаружили, что из одежды на нем была только обувь. Он серьезно повредил несколько автомобилей и сопротивлялся задержанию», — сообщил Конюши.

После задержания 38-летний мужчина пояснил полицейским, что был голым, потому что «задействован в театральной постановке». При этом объяснить мотивы своих действий с автомобилями он пояснить не смог.

Оказалось, что он проживает недалеко от места задержания, и полиция повела его к месту жительства, чтобы он оделся.

«Входная дверь в его квартиру была распахнута, а на столе был обнаружен рассыпанный белый порошок, рядом с которым лежала свернутая в трубочку стодолларовая купюра. Мужчина объяснил, что это наркотики, которые он принял после того, как выпил алкоголь», — сообщил пресс-секретарь полиции.

Мужчина задержан и помещен в камеру предварительного содержания. Он подозревается в умышленном повреждении имущества и хранение наркотиков. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.