Москва, 24 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Поручение Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу РФ изучить ситуацию со стоимостью автомобильных перевозок продуктов питания в стране и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги дала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба вице-премьера.

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Отмечается, что Абрамченко провела совещание с российскими регионами по обеспечению доступности овощной продукции, где также обсуждались меры системного характера по снижению цен на социально значимые продукты.

«Как отмечено в ходе совещания, ФАС России работает над формированием мониторинга структуры ценообразования и влияния на стоимость социально значимых товаров всех участников товаропроводящей цепи», — говорится в сообщении пресс-службы.

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20% до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», — также указывается в нем.

Кроме того, уточняется, что зампред правительства РФ отметила постепенное снижение цен на продукты питания, что, по ее мнению, связано с поступлением в магазины продуктов нового урожая и оперативными мерами «поддержки и действия по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в осенний период 2021 года потребительские цены на продовольствие в РФ будут расти в пределах 3−7%.